Токаев встретился в Китае с бывшим Генсеком ООН Пан Ги Муном

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел встречу с экс-генсеком ООН, председателем Боаоского азиатского форума, Президентом Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Муном, передает Акорда.
В пресс-службе казахстанского лидера отметили, что Токаев поблагодарил Пан Ги Муна за приглашение принять участие в Боаоском форуме и отметил его значительные заслуги перед мировым сообществом на посту генерального секретаря ООН.
«Вы были одним из лучших генеральных секретарей в истории Организации Объединенных Наций. Для меня было удовольствием и честью работать в ООН под вашим руководством в течение двух с половиной лет».
По мнению Пан Ги Муна, Касым-Жомарт Токаев также вносит серьезный вклад в развитие международного сотрудничества. Как лидер страны, Токаев прилагает активные усилия для обеспечения мира и согласия в регионе и расширяет возможности людей и ООН, подчеркнул он.
«Казахстан служит жизненно важным мостом между Востоком и Западом. У вас огромный опыт в понимании мироустройства Востока и Запада», — отметил корейский дипломат.
На встрече Токаев рассказал Пан Ги Муну о международных инициативах Казахстана. В рамках 79-й сессии Генассамблеи Казахстан совместно с Францией планирует провести One Water Summit.
Помимо этого, в Астане в 2026 году будет организован Региональный климатический саммит. Глава государства пригласил Пан Ги Муна принять участие в предстоящем международном форуме в Астане, добавили в Акорде.