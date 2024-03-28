Шрёдер не исключил, что его дружба с Путиным поможет урегулированию на Украине

«Мы многие годы хорошо сотрудничали. Возможно, это все еще может помочь найти решение за столом переговоров, ведь другого решения не существует», — сказал экс-канцлер.
Шрёдер заявил, что у его сотрудничества с президентом РФ были позитивные результаты. На вопрос, почему немецкий политик продолжает дружбу с Владимиром Путиным, несмотря на начало военных действий на территории Украины, он ответил, что в этом контексте «имеет место другое измерение».
Экс-канцлер сказал, что ранее у него уже было ощущение, что его личные отношения с российским президентом могут помочь найти решение конфликта России и Украины. Агентство DPA отмечает, что немецкий политик, вероятно, имел в виду свою посредническую миссию в марте 2022 года, когда он сначала встретился с тогдашним депутатом Верховной рады, а ныне министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем посетил Москву для встречи с Владимиром Путиным.
Шрёдер заявил, что сейчас выступает за запуск новой посреднической инициативы. С ней, по его мнению, должны выступить Франция и Германия. Как отметил политик, ему очевидно, что российско-украинские военные действия не могут закончиться тотальным поражением одной из сторон.
Рассуждения о том, что Владимир Путин может спровоцировать ядерную войну или напасть на страну НАТО, бывший канцлер назвал чушью. По его мнению, чтобы снизить эскалацию, которая может привести к подобным сценариям, западным политикам стоит думать не только о поддержке Украины, но и об урегулировании конфликта.
В октябре 2023 года Герхард Шрёдер говорил, что в 2022 году он активно пытался стать посредником между Россией и Украиной, чтобы помочь урегулировать военный конфликт между странами. По его словам, им был подготовлен «мирный план» из пяти пунктов, согласно одному из которых Крым должен был остаться российской территорией.