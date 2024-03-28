Шрёдер не исключил, что его дружба с Путиным поможет урегулированию на Украине

Экс-канцлер сказал, что ранее у него уже было ощущение, что его личные отношения с российским президентом могут помочь найти решение конфликта России и Украины. Агентство DPA отмечает, что немецкий политик, вероятно, имел в виду свою посредническую миссию в марте 2022 года, когда он сначала встретился с тогдашним депутатом Верховной рады, а ныне министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а затем посетил Москву для встречи с Владимиром Путиным.