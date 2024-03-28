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Выплаты в Челябинской области получат мобилизованные и контрактники

Решение о расширении категорий принял Алексей Текслер после общения с участниками СВО и их семьями.

Источник: пресс-служба губернатора

В Челябинской области расширили категории получателей единовременных выплат в связи с проведением специальной военной операции. Законопроект разработан и принят по поручению губернатора Алексея Текслера.

— Мы постоянно совершенствуем систему социальной поддержки в регионе, — прокомментировал решение глава региона. — Вводим новый пакет выплат и других мер поддержки. Это результаты наших встреч с участниками СВО и их семьями.

Право на выплату получили мобилизованные, а также контрактники, отобранные пунктами отбора в других субъектах России.

Главное условие — чтобы военнослужащие имели регистрацию по месту жительства или пребывания в Челябинской области.

Также по инициативе главы региона один миллион рублей единовременно получат родители, супруги и дети погибшего участника СВО, служившего по контракту.

Новой мерой поддержки стала выплата в размере 1,5 миллионов рублей военнослужащим и добровольцам, которые лишились в ходе специальной военной операции одной или обеих нижних конечностей. Средства должны пойти на покупку автомобиля и при необходимости оснащение его ручным приводом.