Выплаты в Челябинской области получат мобилизованные и контрактники

В Челябинской области расширили категории получателей единовременных выплат в связи с проведением специальной военной операции. Законопроект разработан и принят по поручению губернатора Алексея Текслера.
— Мы постоянно совершенствуем систему социальной поддержки в регионе, — прокомментировал решение глава региона. — Вводим новый пакет выплат и других мер поддержки. Это результаты наших встреч с участниками СВО и их семьями.
Право на выплату получили мобилизованные, а также контрактники, отобранные пунктами отбора в других субъектах России.
Также по инициативе главы региона один миллион рублей единовременно получат родители, супруги и дети погибшего участника СВО, служившего по контракту.
Новой мерой поддержки стала выплата в размере 1,5 миллионов рублей военнослужащим и добровольцам, которые лишились в ходе специальной военной операции одной или обеих нижних конечностей. Средства должны пойти на покупку автомобиля и при необходимости оснащение его ручным приводом.