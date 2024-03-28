Выплаты в Челябинской области получат мобилизованные и контрактники

Новой мерой поддержки стала выплата в размере 1,5 миллионов рублей военнослужащим и добровольцам, которые лишились в ходе специальной военной операции одной или обеих нижних конечностей. Средства должны пойти на покупку автомобиля и при необходимости оснащение его ручным приводом.