Песков объяснил, почему Путин пока не приезжал в «Крокус»

«С первых минут этого ужасного теракта всеми соответствующими службами и руководством Подмосковья во главе с [губернатором региона Андреем] Воробьевым принимались все меры, которые надлежит принимать в таких ситуациях для обеспечения спасения людей, оказания медицинской помощи пострадавшим, пожаротушения. Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте», — ответил представитель Кремля на вопрос, почему Путин пока не приезжал в «Крокус».