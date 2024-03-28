Омский Минюст возглавил Павел Данченко

Павел Данченко начал свою карьеру в 2007 году, занимая пост первого заместителя прокурора Омска. После этого он работал помощником прокурора в Белгородской области, а затем возглавил Управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.
Три года назад он вернулся на должность первого заместителя прокурора в Омске. До февраля 2024 года должность главы управления Минюста региона занимал Алексей Сокольников. Напомним, ранее мы писали, что Элен Шакирова станет главным тренером омского БК «Нефтяник-Титан».