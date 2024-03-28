Пособие на второго ребенка увеличат в Челябинской области

Поправки приняли депутаты заксобрания.
На данный момент выплата на второго ребенка до года составляет 75% от прожиточного минимума. Увеличится она до 100% (14 тыс. 706 рублей) и будет рассчитываться с учетом двукратного прожиточного минимума на каждого члена семьи (31 тыс. 128 рублей).
«Это позволит расширить круг многодетных семей, которые смогут рассчитывать на поддержку областного бюджета», — ответила министр социальных отношений Ирина Буторина.
Также с 1 июля многодетные семьи смогут получать ежегодно по 10 тыс. рублей на покупку одежды и спортивной формы для школьников.