Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пособие на второго ребенка увеличат в Челябинской области

В Челябинской области увеличатся ежемесячные пособия на второго ребенка.

Поправки приняли депутаты заксобрания.

На данный момент выплата на второго ребенка до года составляет 75% от прожиточного минимума. Увеличится она до 100% (14 тыс. 706 рублей) и будет рассчитываться с учетом двукратного прожиточного минимума на каждого члена семьи (31 тыс. 128 рублей).

«Это позволит расширить круг многодетных семей, которые смогут рассчитывать на поддержку областного бюджета», — ответила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Также с 1 июля многодетные семьи смогут получать ежегодно по 10 тыс. рублей на покупку одежды и спортивной формы для школьников.﻿

закон