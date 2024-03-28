Мэр Екатеринбурга договорился с губернатором о новой знаковой стройке

«Это будет абсолютно новый объект. Школа у нас с прекрасной историей. <…> От губернатора обещана поддержка на строительство нового здания. И это будет один из наших флагманских проектов в сфере развития культуры», — анонсировал Орлов.
Он добавил, что мэрия уже нашла землю под новое здание, но в каком районе оно расположится, не уточнил. По данным ЕАН, поиск площадки продолжался несколько недель. Уже в первых числах апреля Орлов намерен провести совещание о подготовке к строительству: прежде всего главу интересует, готово ли техзадание.
Сейчас детская художественная школа (ДХШ) № 1, существующая с 1940-х годов, располагается в историческом особняке на пересечении улиц Карла Либкнехта и Малышева в центре Екатеринбурга. Здание известно как дом доктора Исаака Сяно. В следующем году постройке исполнится 115 лет. Руководство ДХШ неоднократно заявляло об обветшалости особняка.