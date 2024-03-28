Мэр Екатеринбурга договорился с губернатором о новой знаковой стройке

Он добавил, что мэрия уже нашла землю под новое здание, но в каком районе оно расположится, не уточнил. По данным ЕАН, поиск площадки продолжался несколько недель. Уже в первых числах апреля Орлов намерен провести совещание о подготовке к строительству: прежде всего главу интересует, готово ли техзадание.