Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича

«Что касается обменных дел, мы неоднократно акцентировали, что определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности лишь создает дополнительные проблемы и препятствует достичь людям какого-либо результата в этом процессе», — заявил Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможном обмене иностранного журналиста.