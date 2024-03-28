Песков прокомментировал сообщение о возможном обмене Гершковича

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относительно обмена журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича у Кремля есть определенные контакты, однако все обменные дела должны проходить в тишине, а нарушение герметичности процесса создает проблемы.
«Что касается обменных дел, мы неоднократно акцентировали, что определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности лишь создает дополнительные проблемы и препятствует достичь людям какого-либо результата в этом процессе», — заявил Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о возможном обмене иностранного журналиста.
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле не располагают информацией о суде над Гершковичем, так как это не является их прерогативой.
ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным.