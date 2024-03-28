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Правительство требует от фермеров отдавать 10 процентов от непроданного урожая в счет страховки: У молдавских аграриев денег нет, они на грани банкротства

Сельхозпроизводителям нечем платить за страховку.

В настоящее время только 1,8 процента сельскохозяйственных земель в Молдове застрахованы от засухи и других неблагоприятных погодных условий, сообщили представители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Власти призывают производителей обезопасить свои фермерские наделы и утверждают, что существующий механизм можно усовершенствовать, чтобы облегчить эту процедуру. В свою очередь, фермеры неохотно идут на страхование, ссылаясь на отсутствие финансовых ресурсов и эффективного общения между производителями и страховщиками.

Препятствием для обеспечения сельскохозяйственных земель является нехватка денег у фермеров, которые должны платить 10% от стоимости продукции, сказал в интервью Radio Moldova Игорь Иванов, фермер из села Мэлэешты. Фермер также отметил, что «в настоящее время существует недоверие к страховым компаниям и неэффективное взаимодействие между ними. Пока фермеры находятся на грани банкротства, и эти 10% урожая кажутся очень большими».

«Два года я не страховался из-за нехватки ресурсов, но в лучшие годы очевидно, что это нужно делать, особенно когда речь идет о многолетних культурах», — сказал Игорь Иванов.

«За прошедший год было заключено 410 договоров страхования сельскохозяйственного имущества, из которых 350 были субсидированы государством», сообщил руководитель отдела сельскохозяйственного страхования специализированной компании Олег Галбурэ, — пишет noi.md.

сельское хозяйство