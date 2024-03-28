Правительство требует от фермеров отдавать 10 процентов от непроданного урожая в счет страховки: У молдавских аграриев денег нет, они на грани банкротства

В настоящее время только 1,8 процента сельскохозяйственных земель в Молдове застрахованы от засухи и других неблагоприятных погодных условий, сообщили представители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Власти призывают производителей обезопасить свои фермерские наделы и утверждают, что существующий механизм можно усовершенствовать, чтобы облегчить эту процедуру. В свою очередь, фермеры неохотно идут на страхование, ссылаясь на отсутствие финансовых ресурсов и эффективного общения между производителями и страховщиками.

Препятствием для обеспечения сельскохозяйственных земель является нехватка денег у фермеров, которые должны платить 10% от стоимости продукции, сказал в интервью Radio Moldova Игорь Иванов, фермер из села Мэлэешты. Фермер также отметил, что «в настоящее время существует недоверие к страховым компаниям и неэффективное взаимодействие между ними. Пока фермеры находятся на грани банкротства, и эти 10% урожая кажутся очень большими».