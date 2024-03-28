В Челябинской области еще три района преобразованы в муниципальные округа

По словам депутатов, двухуровневая система не оказала должного влияния на социально-экономическое развитие муниципалитетов. Теперь в каждом муниципальном округе будет один бюджет, один глава, одно собрание депутатов, то есть произойдет переход к централизованной одноуровневой системе местного самоуправления. Ответственность за всю территорию целиком возлагается на окружные администрации и окружных депутатов.