В Челябинской области еще три района преобразованы в муниципальные округа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующий пакет документов 28 марта одобрили депутаты Законодательного Собрания.
«В муниципальные округа преобразуются Саткинский, Нязепетровский и Пластовский районы. Ряд поправок связан с установлением новых наименований муниципальных округов, их органов местного самоуправления и глав», — прокомментировали в пресс-службе парламента.
Также в связи с одобренными муниципальными преобразованиями внесены поправки в Устав Челябинской области. «Вопрос в большей степени технический, но необходимый», — отметили депутаты.
В результате поселения — районные центры, ранее являвшиеся отдельным административным образованием с отдельной администрацией и бюджетом, объединяются с поселениями района в единую административную единицу.
Решения об этом предварительно были приняты на уровне местных депутатов, согласованы с жителями и главами, а также одобрены губернатором Алексеем Текслером.
По словам депутатов, двухуровневая система не оказала должного влияния на социально-экономическое развитие муниципалитетов. Теперь в каждом муниципальном округе будет один бюджет, один глава, одно собрание депутатов, то есть произойдет переход к централизованной одноуровневой системе местного самоуправления. Ответственность за всю территорию целиком возлагается на окружные администрации и окружных депутатов.
Ожидается, что процесс преобразования муниципальных районов в муниципальные округа продолжится — подобную перспективу в настоящее время обсуждают еще несколько территорий.
В Пластовском округе с административным центром в городе Пласт будут упразднены Борисовский, Демаринский, Кочкарский, Степнинский сельсоветы, город Пласт и одноименный район.
В Нязепетровском с административным центром в городе Нязепетровск упраздняются Гривенский, Кургинский, Ункурдинский и Шемахинский сельсоветы, город Нязепетровск и одноименный район.
В Саткинском округе согласовано объединение административно-территориальных единиц: Айлинского сельсовета, города Бакал, рабочего поселка Бердяуш, рабочего поселка Межевой, Романовского сельсовета, города Сатка и рабочего поселка Сулея. Административным центром остается Сатка.
Еще раньше, в 2022 году был создан Коркинский городской округ. В него вошли три городских поселения Коркинского района, вместо четырех самостоятельных администраций создана одна. Основными причинами преобразования чиновники тогда называли сложности с освоением бюджетных субсидий, политическую нестабильность, создаваемую самостоятельными администрациями поселений.