Токаев объяснил свой визит в Китай

«Я рад участию в работе Боаоского форума. Считаю, что этот форум очень важный и заслуживает самой серьезной поддержки. Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан. Мы убеждены, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина все важные задачи будут полностью реализованы. Мы высоко ценим личный вклад господина Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с господином Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными».