В парламенте Молдовы почтили минутой молчания память жертв теракта в Подмосковье

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Парламент Молдовы перед началом пленарного заседания в четверг почтил минутой молчания память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».
«Решительно осуждаем террористическую атаку в Москве и выражаем соболезнования всем семьям погибших. Коллеги, предлагаю почтить память минутой молчания», — сказал спикер парламента Игорь Гросу.
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Согласно данным, опубликованным МЧС РФ в среду, 27 марта, в результате теракта погибли 143 человека.