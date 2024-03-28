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В парламенте Молдовы почтили минутой молчания память жертв теракта в Подмосковье

Молдавские депутаты почтили минутой молчание память жертв теракта в России.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Парламент Молдовы перед началом пленарного заседания в четверг почтил минутой молчания память жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

«Решительно осуждаем террористическую атаку в Москве и выражаем соболезнования всем семьям погибших. Коллеги, предлагаю почтить память минутой молчания», — сказал спикер парламента Игорь Гросу.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.

Согласно данным, опубликованным МЧС РФ в среду, 27 марта, в результате теракта погибли 143 человека.