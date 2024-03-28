В Челябинске исчезнут районные советы депутатов

Председатель челябинской Гордумы Андрей Шмидт пояснил, что действующие сейчас районные советы депутатов досрочно распускать не станут. Они проработают до окончания своих полномочий, то есть, до сентября нынешнего года. Затем в Челябинске выберут уже депутатов единой Городской думы.