В Челябинске исчезнут районные советы депутатов

Депутаты регионального Заксобрания проголосовали за изменение статуса Челябинска. Теперь это будет не городской округ с внутригородским делением, а обычный городской округ. Районы Челябинска больше не будут считаться самостоятельными муниципалитетами, а районные депутатские советы исчезнут.
Председатель челябинской Гордумы Андрей Шмидт пояснил, что действующие сейчас районные советы депутатов досрочно распускать не станут. Они проработают до окончания своих полномочий, то есть, до сентября нынешнего года. Затем в Челябинске выберут уже депутатов единой Городской думы.