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Болгария начнет выдавать белорусам шенгенские визы

Болгария должна начать выдавать шенгенские визы с 1 апреля. Информация об этом появилась на сайте посольства Болгарии в Минске.

В сообщении на сайте посольства отмечено, что для обеспечения более высокого уровня обслуживания заявителей в Беларуси, посольство Болгарии в Минске заключило соглашение о внешнем обслуживании с фирмой VFS Global.

Документы на болгарские визы будут принимать в девяти городах: Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске.

Консульский сбор составит € 35, сервисный сбор визового центра — €25.

Позже в посольстве Румынии сообщили, что шенгенские визы начнут выдавать с 31 марта.