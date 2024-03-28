Болгария начнет выдавать белорусам шенгенские визы

В сообщении на сайте посольства отмечено, что для обеспечения более высокого уровня обслуживания заявителей в Беларуси, посольство Болгарии в Минске заключило соглашение о внешнем обслуживании с фирмой VFS Global.
Документы на болгарские визы будут принимать в девяти городах: Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске.
Консульский сбор составит € 35, сервисный сбор визового центра — €25.
Позже в посольстве Румынии сообщили, что шенгенские визы начнут выдавать с 31 марта.