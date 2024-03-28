Позор доминатора-министра в Гагаузии: Спыну сбежал от острых вопросов разъярённых жителей Комрата

Нетёплый прием Андрея Спыну в Гагаузии!
Министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну сегодня в Комрате встретили общественники автономии, которые попытались задать одному из лидеров PAS несколько вопросов.
— В частности, жителей Гагаузии интересовало, почему Глава автономии вопреки закону до сих пор не включена в состав правительства Республики Молдова.
— Были попытки и узнать у министра, ведавшего закупками газа и переговорами с «Газпромом», почему мы платим самую высокую цену за газ в Европе.
— Однако Спыну отказался отвечать на вопросы и зашел в здание общественного телевидения GRT, куда он был приглашен для участия в передаче.