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Позор доминатора-министра в Гагаузии: Спыну сбежал от острых вопросов разъярённых жителей Комрата

Спыну задавали неудобные вопросы.

Источник: Комсомольская правда

Нетёплый прием Андрея Спыну в Гагаузии!

Министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну сегодня в Комрате встретили общественники автономии, которые попытались задать одному из лидеров PAS несколько вопросов.

— В частности, жителей Гагаузии интересовало, почему Глава автономии вопреки закону до сих пор не включена в состав правительства Республики Молдова.

— Были попытки и узнать у министра, ведавшего закупками газа и переговорами с «Газпромом», почему мы платим самую высокую цену за газ в Европе.

— Однако Спыну отказался отвечать на вопросы и зашел в здание общественного телевидения GRT, куда он был приглашен для участия в передаче.