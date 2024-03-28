Тысячу бюджетных мест выделят вузы Беларуси для россиян, сдавших ЕГЭ

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Российские абитуриенты с 2024 года впервые смогут поступать в белорусские вузы на бюджетную форму обучения по результатам ЕГЭ, сообщил министр образования Беларуси Андрей Иванец, передает корреспондент Sputnik.
Министр напомнил, что ранее граждане России, сдавшие ЕГЭ, могли поступать в высшие учебные заведения Беларуси только на платную форму.
«В этом году мы предусматриваем порядка тысячи (бюджетных) мест для ребят из Российской Федерации».
Двухлетняя отработка в Беларуси
Министр уточнил, что бюджетные места для российских граждан входят в квоту бюджетных мест для белорусов.
«Это отдельные места, на которые граждане Беларуси претендовать не могут (…) Два параллельных потока, которые между собой не связаны», — отметил глава Минобразования.
В том случае, если эти места не заполняются, то они переходят на общий конкурс для белорусских граждан.
Поступление на бюджет предусматривает для россиян те же обязательства, что и для белорусов: после окончания учебы им придется отработать два года на предприятиях или в организациях Беларуси.