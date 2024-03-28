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Тысячу бюджетных мест выделят вузы Беларуси для россиян, сдавших ЕГЭ

После учебы российским гражданам придется отработать два года на предприятиях или в организациях республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Российские абитуриенты с 2024 года впервые смогут поступать в белорусские вузы на бюджетную форму обучения по результатам ЕГЭ, сообщил министр образования Беларуси Андрей Иванец, передает корреспондент Sputnik.

Министр напомнил, что ранее граждане России, сдавшие ЕГЭ, могли поступать в высшие учебные заведения Беларуси только на платную форму.

«В этом году мы предусматриваем порядка тысячи (бюджетных) мест для ребят из Российской Федерации».

сказал Иванец на пресс-конференции в четверг.

Двухлетняя отработка в Беларуси

Министр уточнил, что бюджетные места для российских граждан входят в квоту бюджетных мест для белорусов.

«Это отдельные места, на которые граждане Беларуси претендовать не могут (…) Два параллельных потока, которые между собой не связаны», — отметил глава Минобразования.

В том случае, если эти места не заполняются, то они переходят на общий конкурс для белорусских граждан.

Поступление на бюджет предусматривает для россиян те же обязательства, что и для белорусов: после окончания учебы им придется отработать два года на предприятиях или в организациях Беларуси.

образование