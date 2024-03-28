Воронежский губернатор рассказал о новых мерах поддержки участников СВО

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о новых мерах поддержки участников СВО и их семей в своем Telegram-канале.
«Важно своевременно оказывать им поддержку. Каждый участник специальной военной операции — наш защитник и герой. Сегодня расширили меры поддержки ветеранов СВО: депутаты областной думы поддержали ряд наших и собственных инициатив», — сказал глава региона.
Так, на заседании парламента утвердили закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. Теперь его не будут платить на легковой автомобиль не только мощностью до 150 лошадиных сил. Если транспорт более мощный, из общего числа лошадиных сил будут вычитать льготные 150. Дополнительно на эти цели из бюджета направят 112 миллионов рублей.
Данную меру поддержки также смогут оформить и члены семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы: его супруга (супруг), родители, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети до 23 лет, если они обучаются очно.
Кроме того, детям участников СВО будут компенсирровать проезд. Эта мера коснется 223 человек — детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме. Для них ежемесячная компенсация за проезд на пассажирском транспорте пригородных и междугородных маршрутов к месту учебы и обратно составит две тысячи рублей.