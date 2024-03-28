Воронежский губернатор рассказал о новых мерах поддержки участников СВО

Так, на заседании парламента утвердили закон об освобождении участников СВО от уплаты транспортного налога. Теперь его не будут платить на легковой автомобиль не только мощностью до 150 лошадиных сил. Если транспорт более мощный, из общего числа лошадиных сил будут вычитать льготные 150. Дополнительно на эти цели из бюджета направят 112 миллионов рублей.