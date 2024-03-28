Никто не собирается открывать аэропорт Краснодара: депутат Заксобрания

К такому выводу он пришел после того, как узнал, что приграничные города России подвергаются атакам со стороны Украины. Кроме того, считает депутат, раз в Краснодара есть летное военное училище, то это может привлечь внимание ВСУ для ударов. Открытие аэропорта произойдет только в том случае, если будет отодвинута граница, заявил Граф-Колесник.