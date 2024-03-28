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Никто не собирается открывать аэропорт Краснодара: депутат Заксобрания

КРАСНОДАР, 28 марта, ФедералПресс. Открытие аэропорта представляет угрозу Краснодару, поэтому он останется закрытым, несмотря на пробный успешный полет в 2024 году. Об этом заявили в заксобрании региона.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Если мы откроем аэропорт Краснодара, есть вероятность, что его тоже могут атаковать. В городе проживает более двух млн жителей, не дай бог, если БПЛА упадет на подлете в многоквартирный дом».

уверен Владислав Граф-Колесник
депутат

К такому выводу он пришел после того, как узнал, что приграничные города России подвергаются атакам со стороны Украины. Кроме того, считает депутат, раз в Краснодара есть летное военное училище, то это может привлечь внимание ВСУ для ударов. Открытие аэропорта произойдет только в том случае, если будет отодвинута граница, заявил Граф-Колесник.

Ранее сообщали, что в Краснодаре «Справедливая Россия — За правду» своровала эксклюзивную статистику из материала «ФедералПресс».