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Опубликованы даты весеннего призыва в Воронежской области

Указ о проведении весеннего призыва на военную службу в первой половине 2024 года подписал губернатор Александр Гусев. Документ был опубликован на официальном портале. В этом году весенний призыв в воронежском регионе начнется 1 апреля, а закончится 24 июня.

Согласно документу, будут сформированы два состава призывников — основной и резервный. Кроме того, еще до начала призыва в Воронежской области должны провести сбор, в котором будут участвовать военные комиссары, председатели призывных комиссий, медики. На пунктах призыва будут дежурить полицейские.

В минувшем февраля стало известно, что Воронежскую область присоединили к Московскому военному округу.

Ранее, напомним, наш регион входит в состав Западного военного округа. Помимо Воронежской области данные изменения затронули и другие регионы Черноземья — Белгородскую, Липецкую, Курскую, Тамбовскую области.