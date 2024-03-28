Опубликованы даты весеннего призыва в Воронежской области

Согласно документу, будут сформированы два состава призывников — основной и резервный. Кроме того, еще до начала призыва в Воронежской области должны провести сбор, в котором будут участвовать военные комиссары, председатели призывных комиссий, медики. На пунктах призыва будут дежурить полицейские.