Вице-мэр Бубнов призвал екатеринбуржцев жаловаться на лужи в мэрию

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил о том, что весенняя уборка улиц в этом году завершится 27 апреля. Для более эффективной борьбы с подтоплением он порекомендовал жителям областного центра сообщать о проблемах в районные администрации. Об этом Алексей Бубнов сообщил на брифинге.