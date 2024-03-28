Вице-мэр Бубнов призвал екатеринбуржцев жаловаться на лужи в мэрию

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил о том, что весенняя уборка улиц в этом году завершится 27 апреля. Для более эффективной борьбы с подтоплением он порекомендовал жителям областного центра сообщать о проблемах в районные администрации. Об этом Алексей Бубнов сообщил на брифинге.
— Общегородской субботник предварительно пройдет 27 апреля. Посмотрим, какая будет погода и будут ли осадки — пока прогнозировать довольно сложно, — рассказал вице-мэр Екатеринбурга.
Когда погода в уральской столице придет в более стабильное состояние на улицы города выйдет уборочная техника. Специальный автопарк будет приведен в летнее состояние к 12 апреля.
Он также уделил внимание вопросу борьбы с подтоплением. На данный момент коммунальщики промыли дренажную канализацию. Однако она есть лишь на трети улиц города. В связи с этим Бубнов порекомендовал екатеринбуржцам сообщать об огромных лужах в районные администрации.