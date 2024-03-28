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Ситуация вокруг «Крокуса» и общение Путина и Шрёдера. Темы брифинга Пескова

Помощь пострадавшим при теракте в «Крокус сити холле», возможность его восстановления, а также контакты с США по вопросу обмена заключенными и заявления экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

График президента

Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве.

Он проведет международный телефонный разговор, о котором Кремль сообщит «в ближайшее время». После этого по видео-конференц-связи глава государства проведет совещание по федеральным курортам проекта «Пять морей и Байкал».

Что касается возможной поездки Путина во Вьетнам, «у президента есть действующее приглашение». «Будут согласовываться сроки такой поездки. Пока они не согласованы. Продолжится работа по дипломатическим каналам».

О теракте в «Крокус сити холле»

Все меры по спасению людей и оказанию помощи пострадавших принимались с первых минут. Следствие и спецслужбы работают, им «нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли».

«Что касается семей и родственников погибших, с ними организована очень плотная работа со стороны всех соответствующих служб и специалистов». Эта работа продолжается.

Что касается того, как соотносится информация о 143 поступивших в СК заявлениях о пропавших в «Крокус сити холле» с данными о погибших, «этот вопрос нужно обратить к Следственному комитету»: «Я не могу на него ответить».

О возможном восстановлении «Крокуса»

Вопрос возможного восстановления «Крокус сити холла» не стоит на повестке дня Кремля и общества: «Пока, наверное, рано об этом говорить и занимать какую-то позицию».

О публикации The New York Times

В Кремле не знают о публикации The New York Times, согласно которой американские спецслужбы не передали Москве всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта из опасений раскрыть свои источники.

«Информация [The] New York Times со ссылкой на источники — это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время».

Об общении Путина и Шрёдера

«Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Герхард Шрёдер, и президент Путин».

«К сожалению, сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов».

О заявлениях Шольца

Заявления нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца о возможном мире на Украине не меняют курса Европы на все большее вовлечение в конфликт.

Москва не участвует в консультациях по украинскому урегулированию, о которых недавно рассказал Шольц: «Наших советников [там] нет».

В Кремле внимательно следят за заявлениями европейских политиков по Украине и видят «разные точки зрения с разными нюансами».

«Наиболее радикальные позиции занимает президент [Франции Эмманюэль] Макрон, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину».

О контактах с США по обмену заключенными

В Москве «неоднократно акцентировали», что контакты с США по обмену заключенными «должны осуществляться в абсолютной тишине».

«Нарушение вот этой герметичности лишь создает дополнительные проблемы и препятствует достижению какого-то результата в этом процессе».

Песков Дмитрий