Ситуация вокруг «Крокуса» и общение Путина и Шрёдера. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
График президента
Президент России Владимир Путин работает в Ново-Огареве.
Он проведет международный телефонный разговор, о котором Кремль сообщит «в ближайшее время». После этого по видео-конференц-связи глава государства проведет совещание по федеральным курортам проекта «Пять морей и Байкал».
Что касается возможной поездки Путина во Вьетнам, «у президента есть действующее приглашение». «Будут согласовываться сроки такой поездки. Пока они не согласованы. Продолжится работа по дипломатическим каналам».
О теракте в «Крокус сити холле»
Все меры по спасению людей и оказанию помощи пострадавших принимались с первых минут. Следствие и спецслужбы работают, им «нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли».
«Что касается семей и родственников погибших, с ними организована очень плотная работа со стороны всех соответствующих служб и специалистов». Эта работа продолжается.
Что касается того, как соотносится информация о 143 поступивших в СК заявлениях о пропавших в «Крокус сити холле» с данными о погибших, «этот вопрос нужно обратить к Следственному комитету»: «Я не могу на него ответить».
О возможном восстановлении «Крокуса»
Вопрос возможного восстановления «Крокус сити холла» не стоит на повестке дня Кремля и общества: «Пока, наверное, рано об этом говорить и занимать какую-то позицию».
О публикации The New York Times
В Кремле не знают о публикации The New York Times, согласно которой американские спецслужбы не передали Москве всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта из опасений раскрыть свои источники.
«Информация [The] New York Times со ссылкой на источники — это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время».
Об общении Путина и Шрёдера
«Хорошие конструктивные отношения в личном плане всегда могут помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Герхард Шрёдер, и президент Путин».
«К сожалению, сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов».
О заявлениях Шольца
Заявления нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца о возможном мире на Украине не меняют курса Европы на все большее вовлечение в конфликт.
Москва не участвует в консультациях по украинскому урегулированию, о которых недавно рассказал Шольц: «Наших советников [там] нет».
В Кремле внимательно следят за заявлениями европейских политиков по Украине и видят «разные точки зрения с разными нюансами».
«Наиболее радикальные позиции занимает президент [Франции Эмманюэль] Макрон, который является инициатором дискуссии о необходимости направления иностранных воинских контингентов на Украину».
О контактах с США по обмену заключенными
В Москве «неоднократно акцентировали», что контакты с США по обмену заключенными «должны осуществляться в абсолютной тишине».
«Нарушение вот этой герметичности лишь создает дополнительные проблемы и препятствует достижению какого-то результата в этом процессе».