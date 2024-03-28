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Конгресс одобрил продажу Польше крылатых ракет

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Конгресс США одобрил сделку о продаже Польше крылатых ракет AGM-158B-2 JASSM, а также ракет средней и малой дальности AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X, о которой Госдепартамент объявил в ходе визита польского руководства в Вашингтон 12 марта. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Источник: AP 2023

«Конгресс США одобрил продажу Польше авиационного вооружения: [ракет] JASSM-ER, AMRAAM и AIM-9X», — написал министр в X (ранее Twitter). Он отметил, что закупаемое у США вооружение «значительно усилит оборонный потенциал [Польши]».

12 марта в ходе визита президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска США договорились о продаже Варшаве ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую стоимость примерно в $3,7 млрд. Заказ польской стороной на приобретение крылатых ракет AGM-158B-2 JASSM для имеющихся у ВВС страны истребителей F-16 был направлен в Вашингтон еще предыдущим правительством республики в мае 2023 года.