Конгресс одобрил продажу Польше крылатых ракет

12 марта в ходе визита президента Польши Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска США договорились о продаже Варшаве ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую стоимость примерно в $3,7 млрд. Заказ польской стороной на приобретение крылатых ракет AGM-158B-2 JASSM для имеющихся у ВВС страны истребителей F-16 был направлен в Вашингтон еще предыдущим правительством республики в мае 2023 года.