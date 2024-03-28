Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку на фоне скандала с авиарейсами

Министр покинет пост 10 апреля, передает Delfi. Он объяснил дату тем, что на следующий день планируется заседание Сейма, на котором можно избрать нового руководителя ведомства.
На прошлой неделе Генпрокуратура начала уголовное расследование по факту предполагаемой растраты в связи с использованием спецрейсов для командировок Кариньша, когда тот возглавлял правительство. По информации латвийских СМИ, на перевозку премьера и его сотрудников на спецрейсах было направлено около €614 тыс. из бюджета, а вместе с покрытыми Евросоюзом расходами — €1,36 млн.
Кариньш возглавлял правительство с 2019 по 2023 год. Он рассматривался в качестве одного из возможных кандидатов на пост генсека НАТО.