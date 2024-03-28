Глава МИД Латвии Кариньш подал в отставку на фоне скандала с авиарейсами

На прошлой неделе Генпрокуратура начала уголовное расследование по факту предполагаемой растраты в связи с использованием спецрейсов для командировок Кариньша, когда тот возглавлял правительство. По информации латвийских СМИ, на перевозку премьера и его сотрудников на спецрейсах было направлено около €614 тыс. из бюджета, а вместе с покрытыми Евросоюзом расходами — €1,36 млн.