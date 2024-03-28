Фестиваль «Русское лето» пройдет в Воронеже 18−19 мая

Запланированы встречи с Захаром Прилепиным, Александром Прохановым, Германом Садулаевым, Михаилом Шолоховым, Дмитрием Артисом, Анной Долгаревой. Волонтеры, которые ездят в зону проведения СВО, поделятся опытом, расскажут о пережитых событиях и специфике своей профессии. Во встречах примут участие волонтеры из Штаба Захара Прилепина Юрий Мезинов, Ульяна Стриж, Дарья Ланько, а также представители Воронежских волонтерских организаций, а также Алесандр Заремба.