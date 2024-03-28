Фестиваль «Русское лето» пройдет в Воронеже 18−19 мая

Фестиваль «Русское лето» пройдет в столице Черноземья 18 и 19 мая. Темой форума в этом году станет литература и поэзия, рожденная на войне.
Запланированы встречи с Захаром Прилепиным, Александром Прохановым, Германом Садулаевым, Михаилом Шолоховым, Дмитрием Артисом, Анной Долгаревой. Волонтеры, которые ездят в зону проведения СВО, поделятся опытом, расскажут о пережитых событиях и специфике своей профессии. Во встречах примут участие волонтеры из Штаба Захара Прилепина Юрий Мезинов, Ульяна Стриж, Дарья Ланько, а также представители Воронежских волонтерских организаций, а также Алесандр Заремба.
Воронежцы увидят выставку работ художника и военкора Глеба Эрвье. Пройдет обсуждение документальных фильмов с авторами и режиссерами, среди которых Семен Пегов и Макс Фадеев. А в концерте на Советской площади примут участием рок-группы 25/17, «Лампасы», «Сказки Черного города».
Мероприятия пройдут в ВКЗ, на Советской площади и в воронежских вузах. Вход свободный.
Фестиваль «Русское лето» впервые прошел в Воронеже в 2019 году.