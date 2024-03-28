Слушание по делу об энергоблокаде Крыма пройдет в закрытом режиме

Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и «Укрэнерго». Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.
«В Арбитражном суде Республики Крым прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. На нем, в частности, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, которое суд удовлетворил», — написал Константинов.
Кроме того, по его словам, параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады.
«Тем, кто изъявит желание сформировать собственный иск, рабочей группой будет оказана вся необходимая поддержка. Мы не сомневаемся в правоте и своевременности проводимой нами работы. Убежден, что судебные решения по энергоблокаде, которой Украина нанесла Крыму ущерб, исчисляемый триллионами рублей, будут предъявлены Киеву и его западным хозяевам после нашей Победы в СВО», — подчеркнул Константинов.