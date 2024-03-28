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Путин обсудил теракт в «Крокусе» с президентом ЮАР

Президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоза созвонился с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. Господин Рамафоза выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Президент ЮАР пожелал стойкости родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Источник: AP 2023

В ходе разговора стороны выразили удовлетворение уровнем партнерства и обсудили взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. В контексте перешедшего от ЮАР к России председательства в БРИКС была затронута тема взаимодействия в рамках расширенного состава организации.

Вечером 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу по людям и подожгли здание. По последним данным, жертвами теракта стали 143 человек, еще 360 пострадали. По арест отправились восемь человек, причастных к теракту, из них четверо — предполагаемые исполнители.