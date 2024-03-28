Путин обсудил теракт в «Крокусе» с президентом ЮАР

Вечером 22 марта в подмосковный «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу по людям и подожгли здание. По последним данным, жертвами теракта стали 143 человек, еще 360 пострадали. По арест отправились восемь человек, причастных к теракту, из них четверо — предполагаемые исполнители.