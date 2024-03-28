Крымчанка потребовала от Франции убрать ракету из своего огорода

При этом крымчанка осталась недовольна самим фактом падения ракеты на свой участок, хоть и обрадовалась прополотому огороду. Женщина обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою собственность с ее участка. И предостерегла их впредь держаться подальше.