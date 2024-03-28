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Крымчанка потребовала от Франции убрать ракету из своего огорода

Жительница Крыма потребовала от Франции убрать ракету их производства со своего огорода.

Во время одной из украинских атак в огород жительницы Крыма упала французская ракета SCALP-EG. 40-летняя жительница полуострова оперативно вызвала спецслужбы, которые обезвредили ракету, вошедшую в землю на несколько метров. Тогда обошлось без пострадавших, пишет Mash на волне.

При этом крымчанка осталась недовольна самим фактом падения ракеты на свой участок, хоть и обрадовалась прополотому огороду. Женщина обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою собственность с ее участка. И предостерегла их впредь держаться подальше.