Крымчанка потребовала от Франции убрать ракету из своего огорода

Во время одной из украинских атак в огород жительницы Крыма упала французская ракета SCALP-EG. 40-летняя жительница полуострова оперативно вызвала спецслужбы, которые обезвредили ракету, вошедшую в землю на несколько метров. Тогда обошлось без пострадавших, пишет Mash на волне.
При этом крымчанка осталась недовольна самим фактом падения ракеты на свой участок, хоть и обрадовалась прополотому огороду. Женщина обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою собственность с ее участка. И предостерегла их впредь держаться подальше.