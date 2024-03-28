Депутаты запрещенной партии «Шор» оспорят результаты местных выборов в Молдове

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Представители запрещенной партии «Шор» намерены оспорить законность результатов местных выборов, прошедших в Молдове в ноябре 2023 года, требовать их аннулирования и проведения новых.
«Сотни людей были незаконно лишены права баллотироваться. В таких обстоятельствах мы не можем говорить о свободных и честных выборах. И законность результатов местных выборов от ноября 2023 года серьезно нарушена».
Депутат подчеркнула, что после публикации мотивировочной части решения Конституционного суда будут начаты «юридические процедуры по оспариванию результатов местных выборов от ноября 2023 года».
«Будем запрашивать аннулирования результатов и организации новых местных выборов с участием всех возможных кандидатов в законных и демократических условиях», — сказала она.