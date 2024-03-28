На организацию переписи населения в Узбекистане понадобится более 60 миллионов долларов

В 2021 году в четырех регионах состоялась тестовая перепись населения, во время которой использовались три метода: онлайн, на планшете и на бумаге. Затем полномасштабную перепись отложили на 2022-й, но помешала пандемия коронавируса, и ее вновь перенесли на 2023 год.