На организацию переписи населения в Узбекистане понадобится более 60 миллионов долларов

На пресс-конференции в АИМК 27 марта начальник управления организации процессов переписи Кобил Бердикулов объяснил причины так и несостоявшейся в прошлом году переписи.
В числе прочих и одной из основных причин переноса полноценной переписи в масштабах республики Бердикулов назвал финансовую составляющую.
По его словам, на организацию процесса может потребоваться около 800 миллиардов сумов, поскольку Агентству статистики предстоит еще разработать план организации переписи, доработать инфоплатформу «Перепись населения», приобрести лицензию для программного пакета STATA и сформировать макеты выходных таблиц результатов переписи.
Предстоящая перепись в масштабах республики будет проходить при помощи современных планшетов со стабильным выходом в сеть, а для массового разъяснения ее сути и необходимости Агентство подготовит видеоролики, баннеры, флаеры и буклеты.
Отметим, что сроки проведения переписи населения в Узбекистане перенесли согласно постановлению президента от 4 марта 2024 года. Его запланировали на 2025−2026 годы, а подведение итогов — на 2026−2027 годы.
Последняя по хронологии перепись в тестовом формате состоялась с 1 по 25 ноября 2023 года. Она проходила в отдельных регионах Узбекистана в электронном формате с использованием специальных планшетов.
В 2017 году проведение переписи населения было запланировано на 2020 год. В 2019 году Узбекистан начал готовиться к переписи населения и продолжает до сих пор.
В 2021 году в четырех регионах состоялась тестовая перепись населения, во время которой использовались три метода: онлайн, на планшете и на бумаге. Затем полномасштабную перепись отложили на 2022-й, но помешала пандемия коронавируса, и ее вновь перенесли на 2023 год.