Нижегородское Заксобрание приняло в первом чтении закон о разливайках

Напомним, что депутаты хотят ограничить время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на территориях, прилегающих к ним, с 23 часов вечера до 9 утра. Также законотворцы добиваются, чтобы розничная продажа пива, пивных напитков, сидра и т. п. осуществлялась только в объектах общественного питания (рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе, расположенные в многоквартирных домах).