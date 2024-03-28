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Нижегородское Заксобрание приняло в первом чтении закон о разливайках

Депутаты хотят ограничить время работы общепита в многоквартирных домах.

28 марта Законодательное собрание Нижегородской области приняло в первом чтении законопроект, регулирующий работу разливаек. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Напомним, что депутаты хотят ограничить время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на территориях, прилегающих к ним, с 23 часов вечера до 9 утра. Также законотворцы добиваются, чтобы розничная продажа пива, пивных напитков, сидра и т. п. осуществлялась только в объектах общественного питания (рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе, расположенные в многоквартирных домах).

При этом запрет не коснется заведений, расположенных на территориях с высокой туристической привлекательностью. Их перечень составят местные администрации.

Законопроект рассмотрят во втором чтении в апреле. Если депутаты примут его, то уже в мае 2024 года закон вступит в силу.

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