Нижегородское Заксобрание приняло в первом чтении закон о разливайках

28 марта Законодательное собрание Нижегородской области приняло в первом чтении законопроект, регулирующий работу разливаек. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Напомним, что депутаты хотят ограничить время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на территориях, прилегающих к ним, с 23 часов вечера до 9 утра. Также законотворцы добиваются, чтобы розничная продажа пива, пивных напитков, сидра
При этом запрет не коснется заведений, расположенных на территориях с высокой туристической привлекательностью. Их перечень составят местные администрации.
Законопроект рассмотрят во втором чтении в апреле. Если депутаты примут его, то уже в мае 2024 года закон вступит в силу.