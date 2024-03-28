И.о. мэра Новосибирска Клемешов оценил ход ремонта Октябрьского моста

«Понятно, что при такой интенсивности движения полностью исключить заторные явления сегодня физически невозможно, но подошёл срок капитального ремонта Октябрьского моста, и его необходимо сделать. Текущий ремонт эффекта не давал из-за изношенных гидроизоляционного и асфальтобенного слоёв: при попадании воды снова образовывались ямы. Поэтому мост нужно полноценно и качественно отремонтировать», — заявил и. о. мэра.