И.о. мэра Новосибирска Клемешов оценил ход ремонта Октябрьского моста

В четверг, 28 марта ход ремонта Октябрьского моста оценил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Напомним, ремонт на переправе стартовал 7 марта. Спустя неделю, 13 числа градоначальник подверг темпы работ резкой критике, после чего 18 марта в МКУ «Гормост» отчитались, что работы ускорили, а на объекте в две смены трудятся две подрядные организации..
28 марта и.о. мэра сообщил, что на Октябрьском мосту работают уже три подрядчика в круглосуточном режиме.
«Сегодня перекрыта одна полоса движения с левого на правый берег. Полностью перекрыть мостовую переправу мы не можем, по этой причине ремонт происходит поэтапно. Мы следим за тем, чтобы выполнение работ шло по графику», — прокомментировал ситуацию Клемешов.
По данным мэрии, для минимизации заторов на Октябрьском мосту было проведено моделирование транспортных потоков и установлен оптимальный режим работы светофоров. Однако, по словам градоначальника, полностью избжать пробок на мосту невозможно.
«Понятно, что при такой интенсивности движения полностью исключить заторные явления сегодня физически невозможно, но подошёл срок капитального ремонта Октябрьского моста, и его необходимо сделать. Текущий ремонт эффекта не давал из-за изношенных гидроизоляционного и асфальтобенного слоёв: при попадании воды снова образовывались ямы. Поэтому мост нужно полноценно и качественно отремонтировать», — заявил и. о. мэра.
Напомним, до ноября 2024 года на Октябрьском мосту должны заменить гидроизоляционный слоя, отремонтировать деформированные швы, ограждения и опоры освещения.
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