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Захарова — о закрытии телеканала в Молдове: подавление свободы слова

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала закрытие телеканала «Canal 5» в Молдове.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Очередное закрытие телеканала в Молдове — это пример курса официального Кишинева на подавление свободы слова и демократических основ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя закрытие молдавского телеканала «Canal 5».

«Руководство Молдавии ввело настоящую политическую цензуру. Они превратили политическую цензуру в карательный инструмент. Они лишают граждан базовых ценностей — свободы слова, плюрализма мнений, доступа к альтернативным источникам информации», — отметила дипломат.

Захарова также напомнила, что с 2022 года молдавские власти приостановили лицензии у ряда других телеканалов, в том числе с формулировкой «продвижение иностранных интересов».

Захарова Мария