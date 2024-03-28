Захарова — о закрытии телеканала в Молдове: подавление свободы слова

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Очередное закрытие телеканала в Молдове — это пример курса официального Кишинева на подавление свободы слова и демократических основ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя закрытие молдавского телеканала «Canal 5».
«Руководство Молдавии ввело настоящую политическую цензуру. Они превратили политическую цензуру в карательный инструмент. Они лишают граждан базовых ценностей — свободы слова, плюрализма мнений, доступа к альтернативным источникам информации», — отметила дипломат.
Захарова также напомнила, что с 2022 года молдавские власти приостановили лицензии у ряда других телеканалов, в том числе с формулировкой «продвижение иностранных интересов».