Прокуратура наказала Дмитрия Азарова после оскорбления от детей мигрантов

Появлению скандального видео с участием детей из Таджикистана предшествовали массовые драки с мигрантами, которые произошли в Самаре с 15 по 17 октября. По словам очевидцев, в них участвовали иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет и подростки 8−15 лет. Они избивали местных жителей, что вызвало общественный резонанс. После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве него, либо группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а СК РФ взял расследование на ­контроль.