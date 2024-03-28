Прокуратура наказала Дмитрия Азарова после оскорбления от детей мигрантов

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.
Ранее парламентарий обратился в надзорный орган с просьбой предоставить информацию о расследовании уголовного дела по факту оскорбления высшего должностного лица региона. Оно было возбуждено по 19 октября 2023 года по ст. 319 УК РФ.
В надзорном ведомстве установили, что несовершеннолетние граждане Таджикистана разместили в сети видео, в котором оскорбили Дмитрия Азарова и заявили о своей безнаказанности. Родные братья 2009 и 2011 годов рождения ранее неоднократно провоцировали конфликтные ситуации в Самаре. Старший брат был помещен в центр содержания для несовершеннолетних, поскольку он является участником и одним из зачинщиков молодежных побоищ с участием мигрантов. В прокуратуре отметили, что поскольку субъектом преступление является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а граждане Таджикистана данного возраста не достигли, то уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием признаков состава преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ.
В надзорном ведомстве также отметили, что по результатам проверки причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, выявлены факты ненадлежащей организации профилактической работы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области. Помимо губернатора Дмитрия Азарова представления прокуратуры были внесены начальнику ГУ МВД России по региону Игорю Иванову, а также главе областного правительства Виктору Кудряшову, ныне находящемся в СИЗО.
Прокуратура Железнодорожного района в октябре 2023 года внесла представление в адрес начальника территориального отдела полиции по факту ненадлежащей работы по выявлению нарушений иностранцами правил въезда в Россию.
Появлению скандального видео с участием детей из Таджикистана предшествовали массовые драки с мигрантами, которые произошли в Самаре с 15 по 17 октября. По словам очевидцев, в них участвовали иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет и подростки 8−15 лет. Они избивали местных жителей, что вызвало общественный резонанс. После конфликта в парке Победы силовики начали проверку и возбудили уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве него, либо группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а СК РФ взял расследование на контроль.