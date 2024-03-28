Молдавская оппозиция заявила о важности связей с Россией

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Молдавия не хочет становиться полигоном для противостояния коллективного Запада с Россией, для молдавского общества важно развивать связи с Москвой и другими странами СНГ, заявил РИА Новости оппозиционный депутат парламента республики, один из лидеров партии «Возрождение» Василий Боля.
«Мы должны довести в том числе до тех, кто пытается нашу страну использовать в свою угоду в этом большом противостоянии между Россией и коллективным Западом. Мы должны довести эту идею, что мы не хотим и не собираемся быть этим полигоном, где великие державы, геополитические игроки будут меряться силами».
По его словам, власть в Кишиневе, слушая заокеанских кураторов, пытается сделать Молдавию инструментом в антироссийской политике Запада. Как отметил политик, для молдавского общества напротив важно развивать отношения как с Россией, так и с другими постсоветскими странами, в том числе Белоруссией и Казахстаном.
«Молдавский парламент денонсировал уже более семидесяти соглашений в рамках СНГ, что имеет деструктивный характер, (бьет — ред.) по всем позициям, которые мы раньше имели».
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали «неэффективными», рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. За последнее время были денонсированы десятки соглашений, также страна вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.