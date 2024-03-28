Парламент Молдавии в I чтении одобрил приостановку действия ДОВСЕ

Правительство Молдавии 6 марта одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В кабмине считают, что приостановка действия ДОВСЕ странами-участницами ЕС поднимает вопросы о будущем европейской безопасности и контроля над вооружениями. Эксперты и оппозиционные политики, напротив, считают, что такая ситуация может еще больше дестабилизировать обстановку в Молдавии, на территории которой с 1992 года существует замороженный приднестровский конфликт.