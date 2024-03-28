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Молдавия ратифицировала соглашение о свободной торговле с ЕАСТ

Парламент Молдавии ратифицировал соглашение о свободной торговле с ЕАСТ.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании ратифицировал соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциации свободной торговли, сообщила пресс-служба законодательного органа.

«Парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией (ЕАСТ). Цель документа — укрепление экономического сотрудничества между государствами и расширение коммерческих обменов».

говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

По мнению депутатов, соглашение обеспечит благоприятные условия для экспорта молдавской продукции, а компании из стран ЕАСТ будут поощрять инвестиции в Молдавию.

Согласно документу, будут отменены таможенные пошлины на импорт промышленной продукции и предоставлены льготы по доступу на рынок сельскохозяйственной продукции.

Ассоциация ЕАСТ образована в 1960 году по инициативе Великобритании. Сейчас в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн. На сегодняшний день ЕАСТ уже подписала 29 соглашений о свободной торговле с 40 странами.