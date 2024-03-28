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«Революция» в северной столице Молдовы: Мэра Бельц исключили из президиума мунсовета

Предложение поступило от лидера фракции ПСРМ в МСБ Максима Морошана.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Бельцы Александр Петков, представитель «Нашей Партии», в четверг, 28 марта, был исключен, большинством голосов советников, из президиума Муниципального Совета Бельц (МСБ).

Предложение поступило от лидера фракции ПСРМ в МСБ Максима Морошана, который утверждает, что Регламент четко определяет, что в президиум входят председатель заседания, избранный путем голосования членов МСК и секретарь МСК.

— Александр Петков оказывал давление на советников, вводил нас в заблуждение, отказался представить отчет по итогам 100 дней работы, и, учитывая, что в Кишиневе то же самое, я выступаю с предложением исключить этого человека из президиума, — заявил Морошан.

В то же время Максим Морошан сообщил, что располагает доказательствами того, что Александр Кэлмэцуй одержал победу в конкурсе на должность руководителя МП «Дорожно-ремонтное строительное управление» Бельц, подделав ряд документов. В своем видеообращении Арман Бецишор подтвердил слова Морошана, отметив, что готов дать показания в прокуратуре.

— Более того, примар муниципия Кишинев никогда не присутствует на заседаниях МС, — подчеркнул он.

Петков заявил, что понимает, что может покинуть президиум:

— Мы будем работать для жителей Бельц.

Сергей Грамма, избранный председателем заседания МСБ, отметил, что «это не цирк, это реальность».

Секретарь заседания упомянул, что подобное происходит впервые и он не знает, где будет сидеть градоначальник, поскольку в Бельцах мэр всегда занимал место в президиуме.