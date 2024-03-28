Лавров: Армения под надуманными предлогами ведет дело к обрушению отношений с РФ

«В Армении, мне уже приходилось комментировать нынешнюю ситуацию, она, конечно же, не вселяет оптимизма. Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе, к шельмованию наших пограничников, к шельмованию в целом Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал он.