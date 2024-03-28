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Лавров: Армения под надуманными предлогами ведет дело к обрушению отношений с РФ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Руководство Армении под надуманными предлогами ведет дело к обрушению отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Источник: РИА "Новости"

«В Армении, мне уже приходилось комментировать нынешнюю ситуацию, она, конечно же, не вселяет оптимизма. Армянское руководство, прямо скажем, под надуманными предлогами, извращая историю последних трех лет, трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией, к шельмованию наших военнослужащих, которые несут службу на 102-й военной базе, к шельмованию наших пограничников, к шельмованию в целом Организации Договора о коллективной безопасности», — сказал он.

По словам Лаврова, Армения не говорит о неоднократной поддержке со стороны ОДКБ. «Не упоминается, что именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях», — указал министр.

дипломатия