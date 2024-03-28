В ООН уличили Великобританию в системном расизме

В частности, беспокойство у членов комитета вызвали сообщения о том, что «сохраняется резкое неравенство, обусловленное системным расизмом, непропорциональным и дискриминационным применением полицейских мер в отношении лиц африканского происхождения и других этнических меньшинств, включая дискриминацию в системе уголовного правосудия, чрезмерную представленность лиц африканского происхождения и этнических меньшинств в местах содержания под стражей». Эксперты рекомендовали британским властям более активно «предотвращать, бороться и устранять все формы расовой и этнической дискриминации».