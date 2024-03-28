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В ООН уличили Великобританию в системном расизме

ЖЕНЕВА, 28 марта. /ТАСС/. Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность дискриминацией в Великобритании цыган и лиц африканского происхождения. Рассмотрев доклад Лондона о ходе выполнения Международного пакта о гражданских и политических правах, эксперты пришли к выводу о том, что в стране сохраняется системный расизм.

Источник: AP 2023

«Комитет обеспокоен сообщениями о том, что расовое неравенство и дискриминационная практика в отношении цыган, рома и кочевников, лиц африканского происхождения и других групп меньшинств остаются в основном без внимания и, по всей видимости, усиливаются», — говорится в заключении экспертов.

В частности, беспокойство у членов комитета вызвали сообщения о том, что «сохраняется резкое неравенство, обусловленное системным расизмом, непропорциональным и дискриминационным применением полицейских мер в отношении лиц африканского происхождения и других этнических меньшинств, включая дискриминацию в системе уголовного правосудия, чрезмерную представленность лиц африканского происхождения и этнических меньшинств в местах содержания под стражей». Эксперты рекомендовали британским властям более активно «предотвращать, бороться и устранять все формы расовой и этнической дискриминации».

Комитет ООН по правам человека состоит из 18 независимых экспертов, осуществляющих мониторинг выполнения государствами Международного пакта о гражданских и политических правах.

ООН
права человека