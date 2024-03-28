Ливан подаст жалобу в СБ ООН из-за израильских ударов по югу страны

«Министерство иностранных дел представило постоянному представительству Ливана при ООН в Нью-Йорке текст жалобы, которая должна быть представлена в Совете Безопасности, относительно совершенных Израилем атак на медработников и гражданских лиц в населенных пунктах на юге страны», — говорится в заявлении министерства.
Как отмечается в сообщении ведомства, особое внимание будет обращено на удары по населенным пунктам Эль-Хаббария, Эн-Накура и Баальбек, в результате которых погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, в том числе медработники.
27 марта телеканал Al Jazeera информировал, что израильские ВВС совершили авианалет на исламский медцентр в поселке Эль-Хаббария на юге Ливана. В результате атаки погибли не менее семи человек. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что в ходе авиаудара в Эль-Хаббарии был ликвидирован один из полевых командиров группировки «Аль-Джамаа аль-Исламия», которая выступает союзницей радикального палестинского движения ХАМАС. Позже группировка опровергла эту информацию и сообщила, что в медцентре, по которому были нанесены удары, не было офисов или штабов группировки.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.