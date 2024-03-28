Ливан подаст жалобу в СБ ООН из-за израильских ударов по югу страны

27 марта телеканал Al Jazeera информировал, что израильские ВВС совершили авианалет на исламский медцентр в поселке Эль-Хаббария на юге Ливана. В результате атаки погибли не менее семи человек. Пресс-служба армии Израиля сообщила, что в ходе авиаудара в Эль-Хаббарии был ликвидирован один из полевых командиров группировки «Аль-Джамаа аль-Исламия», которая выступает союзницей радикального палестинского движения ХАМАС. Позже группировка опровергла эту информацию и сообщила, что в медцентре, по которому были нанесены удары, не было офисов или штабов группировки.