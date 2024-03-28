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Приднестровье считает невозможным проведение переписи населения в Коржево

Приднестровская сторона заявила, что самостоятельно осуществляет учет населения и домовладений в Коржево.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 28 мар — Sputnik. Приднестровье не считает возможным проведение переписи населения и жилищ в Коржево. Об этом говорится в разъяснении внешнеполитического ведомства региона, распространенном приднестровской делегацией в ОКК.

Ранее представители Кишинева в ОКК распространили сообщение для приднестровских коллег о том, что перепись населения пройдет с восьмого апреля по седьмое июля.

Глава делегации Сергей Головач призвал обеспечить свободу передвижения переписчиков и сохранность их электронного оборудования при проведении переписи в населенном пункте Коржево Дубоссарского района, расположенном в Зоне безопасности. В Приднестровье считают Коржево пригородом города Дубоссары.

Официальный Тирасполь подчеркивает, что самостоятельно осуществляет учет населения и домовладений в данном населенном пункте. Также было заявлено, что попытки провести перепись в Коржево будут расцениваться как провокация.