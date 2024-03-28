В Белом доме заявили о продолжении поиска возможностей для обмена Гершковича

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Гершкович был арестован в России по делу о шпионаже. По информации Центра общественных связей ФСБ России, действуя по заданию американской стороны, он вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В связи с этим журналист был задержан в конце марта прошлого года в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено дело по ст. 276 Уголовного кодекса (УК) РФ (шпионаж). Если Гершковича признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.