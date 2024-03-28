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ВСУ установили пять тысяч противотанковых заграждений в Одесской области

Пять тысяч противотанковых заграждений установили в Одесской области. Об этом говорится в сообщении управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале.

Источник: Комсомольская правда

Украинские власти устанавливают блиндажи и другие укрытия, а также расширяют строительство фортификационных сооружений. По состоянию на 28 марта, в Одесской области установлено уже пять тысяч бетонных «зубов дракона».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины не готовы в оборонительным действиям в случае крупного наступления российских войск. По его словам, у украинской армии почти не осталось артиллерии.

Как писал сайт KP.RU, ВСУ отступают не только из-за нехватки людей и оружия, но также потому, что их линия обороны оказалась удивительно слабой. Анализ спутниковых снимков укреплений украинской армии к западу от Авдеевки показал, что они представляют собой «разреженные рудиментарные траншеи». Издание подчеркнуло, что у ВСУ хватало времени, чтобы укрепить оборонительный рубеж, ведь бои за Авдеевку длились не один месяц, при этом ничего для этого сделано не было.