Как писал сайт KP.RU, ВСУ отступают не только из-за нехватки людей и оружия, но также потому, что их линия обороны оказалась удивительно слабой. Анализ спутниковых снимков укреплений украинской армии к западу от Авдеевки показал, что они представляют собой «разреженные рудиментарные траншеи». Издание подчеркнуло, что у ВСУ хватало времени, чтобы укрепить оборонительный рубеж, ведь бои за Авдеевку длились не один месяц, при этом ничего для этого сделано не было.