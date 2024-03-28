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Галузин отметил важность защиты соотечественников за рубежом на фоне растущей русофобии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул возрастающее значение правозащитной деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в условиях русофобской кампании, раскрученной коллективным Западом. Об этом он сообщил в выступлении на заседании управляющего совета фонда.

Источник: РИА "Новости"

«Галузин отметил, что значение правозащитной деятельности фонда особенно возрастает в условиях раскрученной коллективным Западом во многих странах агрессивной русофобской кампании, когда диаспора превратилась в мишень для все более изощренных мер политизированного преследования и дискриминации», — говорится в сообщении МИД РФ.

По его словам, в нынешней непростой обстановке фонд остается крайне востребованным правозащитным механизмом в интересах зарубежных соотечественников, прежде всего организованных структур диаспоры и ее активистов, указали в министерстве.

Также на Смоленской площади подчеркнули, что управляющий совет утвердил годовой отчет фонда за 2023 год и приоритетные направления его деятельности на 2024 год. «В числе основных задач фонда подтверждена всесторонняя поддержка соотечественников за рубежом, защита их прав и интересов, консолидация представителей русскоязычных общин на патриотической основе, укрепление координационных структур, сохранение соотечественниками общероссийской культурной идентичности, противодействие попыткам разобщения и дискредитации Русского мира», — добавили в российском МИД.

Кроме того, в заседании приняли участие члены совета — заместитель председателя Международного союза юристов Александр Кудимов, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе, директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Нуризаде, руководство фонда во главе с исполнительным директором Александром Удальцовым, а также заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

дипломатия