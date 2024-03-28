Галузин отметил важность защиты соотечественников за рубежом на фоне растущей русофобии

«Галузин отметил, что значение правозащитной деятельности фонда особенно возрастает в условиях раскрученной коллективным Западом во многих странах агрессивной русофобской кампании, когда диаспора превратилась в мишень для все более изощренных мер политизированного преследования и дискриминации», — говорится в сообщении МИД РФ.
По его словам, в нынешней непростой обстановке фонд остается крайне востребованным правозащитным механизмом в интересах зарубежных соотечественников, прежде всего организованных структур диаспоры и ее активистов, указали в министерстве.
Также на Смоленской площади подчеркнули, что управляющий совет утвердил годовой отчет фонда за 2023 год и приоритетные направления его деятельности на 2024 год. «В числе основных задач фонда подтверждена всесторонняя поддержка соотечественников за рубежом, защита их прав и интересов, консолидация представителей русскоязычных общин на патриотической основе, укрепление координационных структур, сохранение соотечественниками общероссийской культурной идентичности, противодействие попыткам разобщения и дискредитации Русского мира», — добавили в российском МИД.
Кроме того, в заседании приняли участие члены совета — заместитель председателя Международного союза юристов Александр Кудимов, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе, директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Нуризаде, руководство фонда во главе с исполнительным директором Александром Удальцовым, а также заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.