Галузин отметил важность защиты соотечественников за рубежом на фоне растущей русофобии

Также на Смоленской площади подчеркнули, что управляющий совет утвердил годовой отчет фонда за 2023 год и приоритетные направления его деятельности на 2024 год. «В числе основных задач фонда подтверждена всесторонняя поддержка соотечественников за рубежом, защита их прав и интересов, консолидация представителей русскоязычных общин на патриотической основе, укрепление координационных структур, сохранение соотечественниками общероссийской культурной идентичности, противодействие попыткам разобщения и дискредитации Русского мира», — добавили в российском МИД.