Пентагон утверждает, что риск эскалации на Украине не такой высокий, как прежде

«Однако вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом (в отсутствии у Киева необходимого количества орудий и снарядов — прим. ТАСС). И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона. Поскольку это также является ключевыми средствами. Это тоже важно», — сказал американский военачальник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС. Брауна просили пояснить, как выглядит для Украины «наихудший сценарий» развития ситуации в свете прекращения поставок оружия Соединенными Штатами. Однако прямого ответа на этот вопрос генерал не дал.