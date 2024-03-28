Пентагон утверждает, что риск эскалации на Украине не такой высокий, как прежде

«Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса», — заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС. Он комментировал вопрос о возможности передачи Соединенными Штатами Украине ракет ATACMS.
При этом американский военачальник попытался поставить под сомнение способность ВС России начать новую крупную наступательную операцию на Украине. «Во-первых, я не знаю, смогут ли россияне организовать крупное наступление», — сказал Браун. По его мнению, Россия за прошлый год затратила значительные ресурсы в ходе специальной военной операции на Украине.
«Однако вызов, поскольку в значительных масштабах применяется артиллерия, будет заключаться в этом (в отсутствии у Киева необходимого количества орудий и снарядов — прим. ТАСС). И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона. Поскольку это также является ключевыми средствами. Это тоже важно», — сказал американский военачальник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС. Брауна просили пояснить, как выглядит для Украины «наихудший сценарий» развития ситуации в свете прекращения поставок оружия Соединенными Штатами. Однако прямого ответа на этот вопрос генерал не дал.
Американская администрация направила ранее на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.
Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.