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Путин удивился турпотоку в Петербурге

На совещании по вопросу создания Федеральных круглогодичных курортов 28 марта президент РФ Владимир Путин поинтересовался у губернатора Петербурга, по какой причине город занимает не первое место в стране по спросу у туристов, уступая Москве и Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Их разговор транслировали на телеканале «Россия 24».

Президент РФ отметил, что Петербург является мировым центром туризма, при этом в стране занимает только третье место. Градоначальник сообщил, что «у нас холодное море по сравнению с Краснодарским краем. Тем не менее, мы развиваем инфраструктуру», и пообещал, что с созданием кластера «Горская» Петербург выбьется в лидеры по турпотоку в РФ.

Напомним, круглогодичный морской курорт «Горская» займет площадь 179 га, а объем инвестиций в его создание составит 200 млрд рублей. Предполагается, что кластер сможет принять более 1,3 млн туристов в год.

На территории «Горской» планируется развитие всесезонного бассейна, водных аттракционов, гостиничной инфраструктуры, яхт-клуба и марины для яхт.

Путин Владимир
туризм и отдых