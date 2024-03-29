Путин удивился турпотоку в Петербурге

Президент РФ отметил, что Петербург является мировым центром туризма, при этом в стране занимает только третье место. Градоначальник сообщил, что «у нас холодное море по сравнению с Краснодарским краем. Тем не менее, мы развиваем инфраструктуру», и пообещал, что с созданием кластера «Горская» Петербург выбьется в лидеры по турпотоку в РФ.