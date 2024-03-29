Путин удивился турпотоку в Петербурге

Их разговор транслировали на телеканале «Россия 24».
Президент РФ отметил, что Петербург является мировым центром туризма, при этом в стране занимает только третье место. Градоначальник сообщил, что «у нас холодное море по сравнению с Краснодарским краем. Тем не менее, мы развиваем инфраструктуру», и пообещал, что с созданием кластера «Горская» Петербург выбьется в лидеры по турпотоку в РФ.
Напомним, круглогодичный морской курорт «Горская» займет площадь 179 га, а объем инвестиций в его создание составит 200 млрд рублей. Предполагается, что кластер сможет принять более 1,3 млн туристов в год.
На территории «Горской» планируется развитие всесезонного бассейна, водных аттракционов, гостиничной инфраструктуры, яхт-клуба и марины для яхт.