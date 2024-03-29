В Генштабе заявили, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации

«Хочу успокоить призывников и их родителей, — знаю, эта тема часто обсуждается сегодня — срок службы по призыву остается неизменным. Как и ранее, он составит один год. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
Бурдинский добавил, что отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля. При этом, по его словам, военнослужащие-срочники, срок службы которых истекает этой весной, будут своевременно уволены и отправлены домой. «Большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Те, чей срок службы истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — отметил генерал.
Бурдинский также напомнил, что с 1 января 2024 года повышен верхний порог призывного возраста до 30 лет. По его мнению, это благоприятно скажется на моральном климате воинских частей.
«Хочу также отметить, что призыв граждан старших возрастов благоприятно скажется на моральном климате воинских частей и подразделений, поскольку в войска придут граждане, которые гарантированно имеют профессиональное образование и жизненный опыт», — сказал он.
В то же время призывники, состоявшие на воинском учете и достигшие возраста 27 лет до 1 января 2024 года, были сняты с учета и переданы в запас, уточнил генерал. «При этом граждане Российской Федерации, достигающие 27-летнего возраста в 2024 году, получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества», — подчеркнул Бурдинский.