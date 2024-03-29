В Генштабе заявили, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации

Бурдинский добавил, что отправку молодого пополнения в войска со сборных пунктов субъектов РФ планируется начать 15 апреля. При этом, по его словам, военнослужащие-срочники, срок службы которых истекает этой весной, будут своевременно уволены и отправлены домой. «Большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учетную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Те, чей срок службы истекает этой весной, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — отметил генерал.