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Губернатор Беглов пообещал, что остановок в строительстве метро в Петербурге не будет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта, ФедералПресс. В ближайшие три года в Санкт-Петербурге произойдет рост темпов строительства метрополитена, до 2027 года на развитие подземки потратят 150 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Источник: РИА "Новости"

«Остановок в строительстве метро больше не будет. Мы заложили хорошие финансовые ресурсы на это».

сказал Беглов

Региональные власти до 2027 года направят 150 миллиардов рублей на строительство метрополитена. Более того, Смольный готов увеличивать финансирование работ, если это потребуется.

Сейчас работы ведутся на трех линиях в четырех направлениях. Губернатор рассказал, что к завершению подходит строительство первого пускового участка Красносельско-Калининской линии от станции «Путиловская» до «Юго-Западной». Следующая линия пройдет от «Путиловской» до «Каретной» на Обводном канале.

К осени 2024 года планируется запустить движение до «Горного института». Кроме этого, идет подготовка территорий на Невско-Василеостровской линии к строительству станций «Каменка» и «Богатырская», передает портал 78.ru.

Напомним, 1 июня в Петербурге закроется на ремонт станция метро «Удельная». Работы продлятся до весны 2025 года.

метро