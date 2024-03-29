Губернатор Беглов пообещал, что остановок в строительстве метро в Петербурге не будет

Сейчас работы ведутся на трех линиях в четырех направлениях. Губернатор рассказал, что к завершению подходит строительство первого пускового участка Красносельско-Калининской линии от станции «Путиловская» до «Юго-Западной». Следующая линия пройдет от «Путиловской» до «Каретной» на Обводном канале.