Владимир Путин планировал поплавать в Приморье с подводным ружьем, но не успел

«Не сомневаюсь, что приезжать будут люди не только с Дальнего Востока, но и со всей России, — прокомментировал Владимир Путин, отметив, что необходимо подумать о безопасности туристов и уберечь их от акул, — акул куда денете? Они же кусаются. Я собирался несколько лет назад поплавать в Приморье с подводным ружьем, но не успел. Однако мои коллеги видели акул, особенно рядом с островами».