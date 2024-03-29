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Владимир Путин планировал поплавать в Приморье с подводным ружьем, но не успел

Президент России поручил губернатору Приморья обезопасить туристов от акул.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел совещание по созданию российских круглогодичных морских курортов, на котором выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Во время заседание был поднят вопрос о защите туристов от акул, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Приморье — сильная точка притяжения туристов. Турпоток вырос и составил 3,5 миллиона», — заявил во время своего доклада Олег Кожемяко.

На совещании глава края рассказал о создании круглогодичного морского курорта в Хасанском округе. Гости края также смогут посетить биосферный заповедник, остров Фуругельма и знаменитый озера лотосов.

«Не сомневаюсь, что приезжать будут люди не только с Дальнего Востока, но и со всей России, — прокомментировал Владимир Путин, отметив, что необходимо подумать о безопасности туристов и уберечь их от акул, — акул куда денете? Они же кусаются. Я собирался несколько лет назад поплавать в Приморье с подводным ружьем, но не успел. Однако мои коллеги видели акул, особенно рядом с островами».

Путин Владимир