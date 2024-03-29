В весенний призыв на срочную службу отправят более 3300 жителей Прикамья

В этом году призыв на срочную службу пройдет по новым правилам. Верхнюю границу призывного возраста с 1 января 2024 года в России повысили с 27 до 30 лет. Те призывники, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, не подлежат весеннему призыву. Нижняя граница останется неизменной — повестки получат те, кому исполнилось 18 лет.