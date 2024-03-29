В весенний призыв на срочную службу отправят более 3300 жителей Прикамья

В Пермском крае на срочную службу в ряды ВС РФ отправят более 3300 жителей региона. Призывные комиссии в военкоматах начнут работу с 1 апреля. Весенний призыв продлится по 15 июля 2024 года.
Проведение весеннего призыва в регионе обсудили на инструкторско-методический сборе под под председательством министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и краевого военкома Александра Коковина.
В этом году призыв на срочную службу пройдет по новым правилам. Верхнюю границу призывного возраста с 1 января 2024 года в России повысили с 27 до 30 лет. Те призывники, которым исполнилось 27 лет до 31 декабря 2023 года, не подлежат весеннему призыву. Нижняя граница останется неизменной — повестки получат те, кому исполнилось 18 лет.
Военнослужащие по призыву не будут привлекаться для выполнения задач в зоне СВО.
Во время прошедшего в 2023 году осеннего призывы ряды ВС РФ пополнили около 3000 жителей Пермского края призывного возраста.
В Пермский политех с 1 сентября вернется «военка», студенты ПНИПУ начнут обучение в Военном учебном центре при вузе. В центр смогут поступить студенты первого и второго курсов очного отделения до 30 лет. В ПНИПУ «Комсомолке» рассказали, что выпускники центра будут зачисляться в запас с присвоением воинского звания, их не будут призывать на срочную военную службу.